Отремонтированный мост в Паланке откроют 1 июня

Ремонт моста на международной трассе Одесса-Рени, возле молдавского села Паланка, завершен.

Открыть его планируют уже 1 июня, сообщил глава облгосадминистрации Максим Степанов, сообщает Думская.

По его словам, сегодня сооружение протестировали.

«Загнали 16 фур одновременно — это 360 тонн. Железо, бетон и асфальт выдержали. 1 июня здесь могут проехать все!» — заявил губернатор.

Напомним, мост в районе Паланки был закрыт на ремонт 10 декабря 2016 года. Тогда сообщалось, что работы закончат к 1 июня 2017-го. На открытии объездной дороги в мае говорилось уже о том, чтобы закончить до осени. В конце августа стало известно, что из-за проседания грунта сроки перенесли на 1 ноября.

В октябре 2017-го выяснилось, что на стадии проектирования капремонта моста были допущены существенные ошибки и открытие надо снова переносить.