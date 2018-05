Обнаружить историю Руби актриса смогла в одном из журналов. Поразившись, она решила поделиться ею с подписчиками, пишет korrespondent.net.

"Это моя воображаемая мама, Грейтфул. Ее желтые ресницы означают, что она может видеть в темноте — она приходит ко мне только в ночное время. Иногда это меня пугает, но я всегда хочу, чтобы она вернулась. В ее животе два малыша. Ей 14, но у нее никогда не может быть дня рождения", - отметила Руби.

В итоге публикация Моралес собрала более 85 тысяч лайков и десятки комментариев.

Ruby, you have a ghost. This is straight up terrifying. pic.twitter.com/DM0y77CWHI