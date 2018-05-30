Рисунок воображаемой мамы трёхлетней девочки напугал пользователей сети

Трехлетняя девочка Руби нарисовала воображаемую мать и испугала пользователей Сети. По словам ребенка, "призрак" приходит к ней по ночам и имеет желтые ресницы, чтобы видеть в темноте. Фотография рисунка была опубликована в Twitter-аккаунте американская актриса Натали Моралес.

Обнаружить историю Руби актриса смогла в одном из журналов. Поразившись, она решила поделиться ею с подписчиками, пишет korrespondent.net.

"Это моя воображаемая мама, Грейтфул. Ее желтые ресницы означают, что она может видеть в темноте — она приходит ко мне только в ночное время. Иногда это меня пугает, но я всегда хочу, чтобы она вернулась. В ее животе два малыша. Ей 14, но у нее никогда не может быть дня рождения", - отметила Руби.

В итоге публикация Моралес собрала более 85 тысяч лайков и десятки комментариев.