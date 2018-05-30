США: в лагерях КНДР могут содержаться свыше 80 тысяч политзаключенных

Власти Северной Кореи могут удерживать в своих лагерях от 80 до 120 тысяч политзаключенных. Такие данные приводятся в докладе о религиозной свободе в мире за 2017 год, обнародованном Госдепартаментом США.

Как следует из отчета, условия содержания на некоторых из объектов ужасают. "В Северной Корее действует гулаговская система, многие годы ситуация остается чудовищной", - рассказал спецпредставитель США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк.

КНДР в документе охарактеризована как "страна, вызывающая особые опасения". Многие из заключенных подвергаются избиениям, пыткам и наказаниям из-за своей религиозной принадлежности, сообщает korrespondent.net.

На вопрос о том, будет ли эта проблема затронута в ходе возможного саммита хозяина Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, Браунбэк ответил: "Думаю, они поднимут все эти вопросы".

Ранее два высокопоставленных советника Ким Чен Ына направились на переговоры с представителями США. В СМИ циркулируют предположения, что они, вероятно, готовят встречу Трампа и Кима, запланированную на 12 июня в Сингапуре.