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СМИ: США ужесточают выдачу виз гражданам Китая
// фото: AP
12:14, 30 May 2018
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США вводят новые правила выдачи виз гражданам Китая с 11 июня, согласно которым они оставляют за собой право ограничивать срок действия визы. Об этом сообщил представитель госдепартамента США.

Отмечается, что речь идет об ограничении одним годом срока виз для студентов в сфере робототехники, авиастроения и высокотехнологичных областях.

Также граждане Китая, работающие в компаниях, которые находятся в списке Министерства торговли США, должны будут получить специальные разрешения для получения визы от нескольких американских агентств, на что потребуется несколько месяцев. 

По словам собеседника агентства, это делается в рамках реализации стратегии национальной безопасности и направлено на то, чтобы предотвратить передачу интеллектуальной собственности конкурентам. Он отметил, что процедура выдачи виз не изменилась, сообщает korrespondent.net




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