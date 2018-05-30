В Мексике насмерть забили журналиста на улице

В мексиканском городе Сьюдад-Виктория был забит насмерть журналист Эктор Гонсалес Антонио.

Полиция сообщила, что смертельные удары были нанесены журналисту прямо на улице города. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, за 2017 год в Мексике были убиты 12 журналистов, а с начала 2018 года − уже шестеро.

По данным журналистского сообщества страны, с 2010 года в Мексике погибли 76 репортеров.