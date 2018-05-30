В сети опубликовали первое фото флагмана Xiaomi Mi8

В Сети были опубликованы изображения с флагманским смартфоном Xiaomi Mi8, которые полностью рассекречивают его внешний вид. Рендеры появились за день до официального анонса, который состоится 31 мая текущего года.

Гаджет, судя по изображениям, получит "монобровь", а также рамку внизу экана. Сканер отпечатков пальцев может быть вмонтирован непосредственно в экран. Однако, это касается якобы только топовой версии флагмана.

Также топовая версия смартфона должна быть оснащена функцией 3D-сканирования лица, пишет korrespondent.net.

Что касается характеристик, то они предполагают 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 8-ядерный процессор Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной памяти, и до 256 ГБ встроенной.

Основная камера будет двойной с разрешением 20 и 16 Мп. Фронтальная - с разрешением 16 Мп.