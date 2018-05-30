Боевики ИГ начали третье наступление на Пальмиру

Боевики террористической группировки «Исламское государство» в ночь на среду, 30 мая, начали масштабное наступление в сирийской провинции Хомс.

Террористы предприняли атаку на позиции правительственных сирийских сил в районе Бадия и попытались прорвать блокаду, чтобы двинуться в сторону Пальмиры. В частности, джихадисты атаковали сирийские войска в стратегическом районе Хамима, который когда-то был опорным пунктом группировки в данном регионе, сообщает lenta.ru.

Как отмечает источник Al-Masdar News, в настоящее время ожесточенные бои продолжаются. Об успехах сторон не сообщается.