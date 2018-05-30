Джоли примерила рога на съемоках второй части фильма "Малефисента"

Актриса Эль Фаннинг поделилась в своем инстаграме селфи, на котором запечатлела Анджелину Джоли на съемочной площадке сиквела сказки "Малефисента".

Сейчас Анджелина и Эль снимаются во второй части «Малефисенты», но пока официальных кадров студия Walt Disney Pictures не публиковала. На «неофициальной» карточке, где актрисы смеются в банных халатах, можно увидеть, что образ Джоли в сиквеле не изменится: она снова будет носить впечатляющие черные рога волшебницы с непростой судьбой, пишет Газета.ru.

Первая «Малефисента» вышла в прокат в 2014 году. Ранее в этом году стало известно, что Анджелина Джоли снова сыграет Малефисенту, сделав исключение для этой франшизы. Известно, что Джоли не любит принимать участия в сиквелах, предпочитая оригинальные ленты.