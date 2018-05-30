Из сериала "Ходячие мертвецы" уходит звезда мема о Карле

Актер Эндрю Линкольн уйдет из сериала «Ходячие мертвецы» после девятого сезона.

В сериале Линкольн исполняет главную роль — вожака выживших в зомби-апокалипсисе Рика Граймса. Актер также стал широко известен и среди тех, кто не смотрел сериал, благодаря кадру, на котором его герой обращается к своему сыну Карлу. Эмоциональный скриншот породил множество мемов и пародий, сообщает Газета.ru.

Всего Линкольн сыграет в шести эпизодах девятого сезона. А вот сам Карл, актер Чендлер Риггз, уже ушел из «Ходячих мертвецов» — его персонаж должен погибнуть после укуса зомби и в новом сезоне не появится.