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В Эрмитаже начала работу система распознавания лиц
// фото: Новые Ведомости
12:54, 30 May 2018
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В Эрмитаже начала работать система биометрического сканирования для распознавания лиц посетителей.

Первыми систему опробовали гости Петербургского международного экономического форума. В Эрмитаже считают, что эта система позволит избавиться от традиционных билетов: нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении и оставить биометрические данные, дав согласие на их использование. Плата за билет будет списываться с банковского счета посетителя, сообщает Газета.ru.

Такая система, считают в музее, будет особенно удобна для льготных категорий граждан, имеющих бесплатный доступ в музей. Им не придется стоять в долгих очередях для бесплатного прохода, а нужно будет только пройти биометрическое сканирование.




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