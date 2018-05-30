В Эрмитаже начала работу система распознавания лиц

В Эрмитаже начала работать система биометрического сканирования для распознавания лиц посетителей.

Первыми систему опробовали гости Петербургского международного экономического форума. В Эрмитаже считают, что эта система позволит избавиться от традиционных билетов: нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении и оставить биометрические данные, дав согласие на их использование. Плата за билет будет списываться с банковского счета посетителя, сообщает Газета.ru.

Такая система, считают в музее, будет особенно удобна для льготных категорий граждан, имеющих бесплатный доступ в музей. Им не придется стоять в долгих очередях для бесплатного прохода, а нужно будет только пройти биометрическое сканирование.