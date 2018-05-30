Ливень затопил улицы и метро в Париже, 450 человек эвакуированы

Сильный ливень в Париже в ночь на среду, 30 мая, затопил улицы и некоторые станции метро.

Отмечается, что поезда метрополитена не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр на линиях 11 и 7. Также была прервана работа первой линии метро. Она до сих пор не восстановила работу.

Властям Парижа также пришлось эвакуировать 450 человек в пригороде французской столицы, сообщает Корреспондент.net.