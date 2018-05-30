Молдова заняла первое место в Европе по количеству потребления алкоголя

Молдова занимает первое место в Европе по потреблению алкоголя. По данным отчета Всемирной организацией здравоохранения.

На каждого жителя нашей страны в среднем приходится свыше 15 литров чистого спирта в год. На втором месте - граждане Литвы. Замыкает тройку антирейтинга Чехия - почти 14 с половиной литров.



Румыния расположилась лишь на десятой строчке, в этой стране уровень потребления алкоголя оценивают в 12 с половиной литров. Россия - на 14 месте с почти 12-тью литрами, а Украина - и вовсе на 35-ой строчке.



Замыкают рейтинг потребления алкоголя Албания, где на душу населения приходится семь с половиной литров, Босния и Герцеговина, где статистика показывает почти на литр меньше, и Турция. Здесь на каждого жителя приходится всего два литра чистого спирта.

По данным ВОЗ, от болезней, связанных со злоупотреблением алкоголя, в мире умирают примерно три миллиона триста тысяч человек в год.