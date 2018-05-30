Мотоциклисту грозит до шести лет тюрьмы за попытку подкупа полицейского

Тюремный срок грозит мотоциклисту, которого задержали за коррупцию. Его остановили, когда он ехал на мотоцикле без регистрационных номеров и шлема. В ходе проверки документов, оказалось что у него нет прав соответствующей категории.

В результате, мужчина предложил 50 долларов полицейскому, чтоб тот не составлял на его имя протокол.

Правоохранитель сообщил о случившемся в Национальный центр по борьбе с коррупцией. Теперь мотоциклисту грозит до 200 тысяч леев штрафа или до шести лет тюрьмы.







