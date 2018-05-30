Ford поможет водителям обнаружить мотоциклистов на трассе

Американский автомобильный производитель запатентовал технологию, позволяющую водителю вовремя обнаружить мотоциклиста во время движения и избежать столкновения.

Согласно описанию патента, автомобиль должен быть укомплектован тремя камерами, расположенными на задней части машины. Они будут следить за дорожным потоком и другими участниками движения. В случае появления мотоцикла и его резкого манёвра система во избежание ДТП может перехватить управление у водителя, сообщает life.ru.

ДТП с участием мотоциклистов часто происходят из-за того, что они быстро движутся между полосами. Во время перестроения водитель автомобиля может не заметить транспортное средство и столкнуться с ним. Пока неизвестно, зачем Ford запатентовал эту технологию — чтобы внедрить её в свои авто в будущем или же защитить от использования другими автопроизводителями.