Жители Гавайев начали жарить зефир и сосиски на вулканической лаве

Пока потоки лавы уничтожают дома и другое имущество одних жителей юго-восточной части острова, другие решили позабавиться и пожарить зефир не на костре, а прямо над растекающейся на сотни метров лаве.

Представители Геологической службы США были вынуждены начать отвечать на запросы пользователей в "Твиттере", которые интересовались, безопасно ли жарить зефир прямо над вулканической лавой, сообщает life.ru.

В ответ на такой вопрос учёные заметили, что приготовленные с использованием лавы зефир и хот-доги могут стать последним блюдом в жизни гавайских гурманов.