Владельцы Android-смартфонов тратят в 10 раз меньше, чем обладатели iPhone

Магазин приложений App Store приносит Apple в четыре раза больше прибыли, чем Google Play — Google. Об этом говорится в отчёте компании Morgan Stanley Research.

Согласно свежим данным за первый квартал 2018 года, каждая загрузка в App Store приносит Apple примерно 0,44 доллара, тогда как с Google Play американская компания-конкурент получает всего 10 центов. При этом в пересчёте на устройства наблюдается ещё больший отрыв: 5,08 доллара против 0,47 доллара, пишет life.ru.

Если подводить итоги за последние четыре года, то Apple научилась зарабатывать с приложений на 119% больше, тогда как Google увеличила прибыль за аналогичный период всего на 14%. По данным за 2017 год, купертиновская компания выплатила создателям приложений для iPhone и iPad $26,5 млрд — это больше, чем заработала сеть ресторанов "Макдоналдс" по всему миру.