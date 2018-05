Nintendo выпустит две новые игры про покемонов

Nintendo анонсировала новые игры для консоли Switch. До гибридной приставки наконец доберутся игры про покемонов.

Нас ждут сразу две игры — Pokemon: Let's Go, Pikachu! и Pokemon: Let's Go, Eevee! Проекты создаются при сотрудничестве компаний Nintendo и The Pokemon Company, за разработку отвечает студия Game Freak (создатель франшизы).

Новые игры станут переосмыслением первого поколения Pokemon Red and Blue, которые выходили ещё в 1996 году на портативной консоли Game Boy. По словам разработчиков, механика ловли карманных монстров будет похожа на тот вариант, который использовался в Pokemon GO, сообщает life.ru.

Международная премьера новых игр состоится 16 ноября 2018 года.