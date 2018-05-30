Китаец подарил возлюбленной гигантский букет из денег, нарушив закон

В Китае мужчина подарил возлюбленной гигантский букет из банкнот, и теперь ему грозят проблемы с законом.

Житель города Чунцин вручил своей девушке букет, сделанный из банкнот общей суммой в 334 тысячи юаней (3,2 миллиона рублей) на ее день рождения. Один из гостей праздничной вечеринки отметил, что цветы в технике оригами из юаней семеро флористов делали больше десяти часов. «Он действительно любит свою девушку, а у его семьи полно денег», — добавил он.

Однако сотрудник Народного банка Китая не оценил романтичный жест соотечественника и отметил, что влюбленного могут отправить под суд за намеренную порчу национальной валюты. «Это запрещено, потому что люди должны ценить юань. Существуют много способов выразить любовь, но никто не должен нарушать закон», — пояснил он.

Повредили ли банкноты во время изготовления букета, не уточняется, сообщает lenta.ru.