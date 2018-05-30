В Колонице найдено тело девушки, брошенное в лесу

Тело 29-летней девушки было найдено в лесу в селе Колоница. Согласно данным полиции, на теле жертвы нашли следы насильственной смерти.

В ходе расследования, был задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний мужчина. Пара вместе употребляла алкогольные напитки, когда между ними произошла ссора. Подозреваемый избил жертву, а после задушил.

Мужчину задержали на 30 суток. Заведено уголовное дело по подозрению в преднамеренном убийстве. Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.