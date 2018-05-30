Стрельба в Бельгии: мужчина накануне убил человека

Террорист, который убил двух полицейских и молодого парня в бельгийском городе Льеж, за день до этого убил еще одного человека.

По его словам, 36-летний Бенжамин Герман, который был нейтрализован полицией после нападения, убил своего знакомого Микаэля Вильме. Жертву нашли утром 29 мая в квартире в коммуне Марш-ан-Фамен, за полсотни километров от Льежа.

Жамбон добавил, что Микаэль Вильме умер в результате удара в голову тупым предметом. Позже в автомобиле Германа полиция нашла орудие убийства - молоток, сообщает korrespondent.net.

Как сообщалось, во время стрельбы в бельгийском городе Льеж нападавший сумел разоружить полицейских и использовал их оружие против них.