За ходом второго тура местных выборов в Кишинёве будут следить 750 наблюдателей

Центральная избирательная комиссия аккредитовала около 750 национальных наблюдателей и более 50 международных на второй тур новых местных выборов в столице.

Как сообщил корр. агентства пресс-секретарь ЦИК Корнелиу Пасат, международные наблюдатели – из 17 институтов, а национальные – из пяти общественных объединений, сообщает МОЛДПРЕС.

«Международными наблюдателями будут представители НПО и дипломатических миссий. В то же время кандидаты на выборах могут иметь по одному наблюдателю на каждом избирательном участке. Число наблюдателей, которые будут следить за вторым туром новых местных выборов в столице, выше, чем в первом туре», - уточнил Пасат.

По его словам, печать бюллетеней продолжится сегодня, они будут распространены на избирательные участки в пятницу. Для второго тура новых местных выборов в столице будет напечатано около 635 000 бюллетеней.

3 июня в столице пройдет второй тур голосования, в который вышли кандидат ПСРМ Ион Чебан, в первом туре набравший 40,98% голосов, и кандидат ППДП Андрей Нэстасе, набравший 32,09% избирателей.