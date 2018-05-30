Днём с огнём: белорусские школьники нашли способ обмануть Кока-Колу

Компания "Кока-кола" объявила конкурс: если под крышкой с газировкой будет написано "бокал" или "футбольный мяч", то она обменяет эту крышку соответственно на мяч или бокал.

Школьники нашли способ как гарантированно купить бутылку с призом: можно подсмотреть, что написано на крышке, подсветив фонариком от телефона, пишет udf.by.

Дети утверждают, что у них получается разглядеть надписи на обратной стороне крышки. По их словам в основном выбирают те бутылки, на крышках которых написано, что приз "кружка".