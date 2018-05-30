Жители китайской деревни ежедневно рискуют жизнью, добираясь до магазина с помощью системы тросов

Горная деревня Лазими на юго-западе Китая отрезана от цивилизации 2815-километровой рекой Ну. Пересечь бушующую Ну на лодке невозможно из-за сильных течений, страшных порогов и острых скал.

Большинство жителей деревни — представители народа лису — очень религиозны и каждое воскресенье посещают храм, переправляясь через реку с помощью системы тросов. Субботний рынок, магазины и аптеки тоже находятся на другой стороне реки, сообщает moya-planeta.

Юн Цзецин, инженер, десятилетиями поддерживающий работу тросов в соседнем округе Фугун, в восьми часах езды от Лазими, рассказывает: «Сейчас стало получше, ведь линии потихоньку демонтируют и строят мосты». Но до деревни Лазими модернизация пока не дошла. По оценкам, от 20 до 30 деревень провинции Юньнань по-прежнему пользуются системой тросов для переправы через реку, что далеко не безопасно, особенно в дождливый период, когда тросы становятся скользкими.