Злой лебедь Альберт не дает людям плавать по каналу

Альберт, огромный сердитый лебедь, терроризирует Великий западный канал в Тивертоне, Девон, Англия. Он нападает на любого, кто проплывает на байдарке или лодке неподалеку от его гнезда. Недавно он потопил надувной каяк, и бедному туристу пришлось вплавь добираться на берег.

Лебедь и его «жена» Виктория гнездятся на земле Тони Никсона, и тот очень часто наблюдает нападения на байдарочников. Птицы уже четыре года живут на этом месте. Самец становится агрессивен, когда начинается высиживание яиц, и это длится до тех пор, пока птенцы немного не подрастут, — с середины марта по июнь. К счастью, лебедь не обижает хозяина дома, позволяя ему близко сидеть, и даже угощается тостом, пишет moya-planeta.

Территория Альберта — между двумя мостами, примерно 400 м канала. Опытные байдарочники предпочитают проходить это место по суше, по другому берегу. Если же кто-то попал на территорию лебедя, тот угрожающе изгибает шею и преследует людей в такой позе, нагоняя страх. Затем он отстает, чтобы они расслабились, но метров через 100 с огромной скоростью летит за ними, приземляется на лодку и начинает бить крыльями, как кувалдой. Тони говорит, что общался со многими людьми, и все они на стороне Альберта, даже хотят, чтоб на три месяца запрещали проезд байдарок по этому участку.