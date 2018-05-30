В Италии нашли самое старое дерево в Европе, ему 1 230 лет

Самое старое дерево в Европе нашли в Италии. Ему 1 230 лет, и оно все еще растет, несмотря на жару и засухи.

Дерево было обнаружено в национальном парке Поллино во время полевого экологического исследования, сообщает moya-planeta.

Ученые прозвали сосну-долгожителя «Italus» (Италус), она принадлежит к виду сосен Гельдрейха. По словам экологов Италус пророс на каменистых склонах южной Италии в 789 году н.э., в год, когда викинги высадились на берегах Британии в первый раз. За более чем тысячу лет он пережил различные климатические аномалии, включая похолодание в Средние века и рост температур в недавнее время. Экологи считают, что исследование Италуса поможет лучше понять, как растения реагируют на глобальное потепление.

Так, например, специалисты обратили внимание, что в последние годы Италус формирует более широкие и устойчивые кольца, что говорит о благоприятной окружающей среде. Ученые объясняют это тем, что в горной местности температуры несколько ниже, что сглаживает воздействие глобального потепления, а воздух стал чище из-за нового европейского законодательства в области экологии. Ранее самым старым деревом Европы считался Адонис из Северной Греции возрастом 1 075 лет, тоже сосна Гельдрейха.