В Одесской области начала работу туристическая полиция

Службу в курортных районах Одессы будет нести туристическая полиция. Ее запуск начался с работы двух полицейских станций в одесской Аркадии и в районе Затоки.

В общей сложности таких станций в области будет от 15 до 17. Службу в курортных районах будут нести полицейские и сотрудники Нацгвардии в количестве около 400 человек. В том числе, патрулирование будет осуществляться на велосипедах, пешими патрулями и на плавсредствах, сообщает Корреспондент.

В свою очередь, начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко уточнил, что туристической полиции придадут силы водолазного спецподразделения и беспилотных летательных аппаратов, которые будут вести аэроразведку и фиксировать правонарушения в курортных районах Одессы и области.

Все сотрудники, которых задействуют в работе туристической полиции, прошли дополнительные тренинги, в том числе обучение английскому языку.