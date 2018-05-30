Службу в курортных районах Одессы будет нести туристическая полиция. Ее запуск начался с работы двух полицейских станций в одесской Аркадии и в районе Затоки.
В общей сложности таких станций в области будет от 15 до 17. Службу в курортных районах будут нести полицейские и сотрудники Нацгвардии в количестве около 400 человек. В том числе, патрулирование будет осуществляться на велосипедах, пешими патрулями и на плавсредствах, сообщает Корреспондент.
В свою очередь, начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко уточнил, что туристической полиции придадут силы водолазного спецподразделения и беспилотных летательных аппаратов, которые будут вести аэроразведку и фиксировать правонарушения в курортных районах Одессы и области.
Все сотрудники, которых задействуют в работе туристической полиции, прошли дополнительные тренинги, в том числе обучение английскому языку.
Комментарии
- Делегация из США прибыла в Пекин для торгово-экономических консультаций
- В Нижнем Новгороде сильным ветром перевернуло "Газель"
- В американском Нэшвилле эвакуировали аэропорт
- Стрельба в Бельгии: мужчина накануне убил человека
- США намерены ввести 25% таможенных пошлин на товары из Китая
- Боевики ИГ начали третье наступление на Пальмиру
- В Мексике насмерть забили журналиста на улице
- СМИ: США ужесточают выдачу виз гражданам Китая
- США: в лагерях КНДР могут содержаться свыше 80 тысяч политзаключенных
- Жертвами урагана Мария в Пуэрто-Рико стали почти пять тысяч человек
- Ученые обнаружили скелет погибшего при извержении Везувия
- Таубер вступила в должность в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района
- В США беспилотный Tesla протаранил полицейский автомобиль
- Австралийские учёные рассказали о вреде фруктового сока на завтрак
- Делегация из США прибыла в Пекин для торгово-экономических консультаций
- Три иностранные фирмы, занимающиеся машиностроением, планируют открыть филиалы в Молдове
- Врачи: купание в кишинёвских водоёмах черевато рядом серьёзных заболеваний
- Без химии и генной модификации: молдавскую черешню впервые отправят в Дубай
- В парке Валя Морилор начали ремонтировать гранитную лестницу
- Каждая пятая женщина в Молдове сталкивается с сексуальными домогательствами на работе
- Сильвия Раду: "Выиграл или проиграл - продолжай действовать!"
- В Бельцах открыли текстильную фабрику на 700 рабочих мест
- Внутрипартийные кланы, интриги и разочарование - члены "Нашей партии" покидают её
- Жители Бельц жалуются на некачественный ремонт дорог
- Мать мальчиков, утонувших в Оргеевском районе, поговорила с журналистами
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Выгодно покупать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei