Шлем виртуальной реальности превратят в навигатор для слепых

Американские инженеры разработали приложение для шлема виртуальной реальности HoloLens, позволяющее слепым воспринимать окружающий мир через звуковые подсказки.

Планируется, приложение будет вести человека по заданному маршруту, сообщая ему о приближающихся поворотах и всевозможных препятствиях. В частности, очки будут захватывать видео и другие данные, извлекать важные данные об окружающей обстановке и передавать это через слуховую дополненную реальность, сообщает 360tv.

Кроме того, система будет запоминать пройденные маршруты и создавать свою навигационную карту.

Сообщается, что усовершенствованные очки виртуальной реальности позволят слепым преодолевать препятствия, в том числе незнакомый многоэтажный дом, с первой попытки.