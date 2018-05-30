Австралийские учёные рассказали о вреде фруктового сока на завтрак

Согласно выводам австрийских ученых, представивших результаты своей работы в рамках Европейского конгресса по ожирению в Вене, постоянное употребление фруктового сока на завтрак опасно не только для взрослых, но и на 50% увеличивает риск развития ожирения у детей из-за большого содержания сахара в продукте.

Негативные последствия для здоровья проявляются уже в том случае, если на протяжении нескольких лет пить по утрам фруктовый сок хотя бы четыре раза в неделю. При этом, если сладкий напиток заменить водой, то риск ожирения у ребенка снижается на 40%, выяснили исследователи, пишет rg.ru.

Выводы были сделаны на основе анализа данных о 652 подростках в возрасте 13 лет.

По словам представителя Британской диетической ассоциации (BDA) Эйслинга Пиготта, необязательно полностью отказываться от сладкого продукта, так как полезные вещества в нем присутствуют. Однако стоит разбавлять напиток водой. Так, оптимальное соотношение для детей среднего возраста - одна часть сока на четыре части воды (1:4), для старшеклассников - 2:2.