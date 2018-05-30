В США беспилотный Tesla протаранил полицейский автомобиль

Вместе с распространением технологии автопилотирования на "Теслах" участились и случаи аварий с их участием. На сей раз американский электромобиль врезался в припаркованный полицейский патруль.

В калифорнийском городе Лагуна-Бич электрокар Tesla Model S с включенной функцией "автопилота" стал участником новой аварии. Автомобиль протаранил патрульный внедорожник Ford Explorer, припаркованный на вылетной дороге Лагуна-Каньон. К счастью, в полицейском "Эксплорере" в этот момент никого не было, а водитель "Теслы" отделался лишь незначительными ушибами, сообщает Вести.ru.

Местный полицейский департамент подтвердил, что в момент столкновения Tesla Model S передвигался с активированным режимом автопилотирования. Правоохранители пока еще устанавливают точную причину ДТП. Однако, по предварительной версии, авария произошла из-за ошибки в программном обеспечении "Теслы", автономная система которой не сумела правильно распознать дорожную разметку.



Представители компании Tesla Motors уже отреагировали на этот инцидент. Производитель напоминает, что функция "автопилота" лишь помогает контролировать дистанцию и боковые интервалы между другими автомобилями, избегая аварий, но не предназначен для "беспилотной" езды по дорогам с высокой плотностью, частыми перекрестками, светофорами и дорожными знаками.