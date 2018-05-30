Марина Таубер вступила в должность мэра коммуны Жора де Мижлок в Оргеевском районе

Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, набравшая более 60-ти процентов на досрочных выборах в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района, сегодня получила удостоверение примара и официально вступила в должность.

Результаты выборов в коммуне Жора де Мижлок были оспорены партией PAS, однако как Оргеевский суд, так и Апелляционная палата не обнаружили оснований для отмены итогов голосования. У зданий судов, где рассматривались иски PAS, собирались сотни жителей всех четырех сел коммуны Жора де Мижлок, требовавших немедленно признать результаты выборов и позволить Марине Таубер начать выполнять свою предвыборную программу.

Избирательная платформа Марины Таубер предполагает тотальную модернизацию сельской инфраструктуры - капитальный ремонт дорог, установку систем уличного освещения, открытие социальных магазинов и социальных аптек, инвестиции в экономику Жора де Мижлок. Она гарантировала жителям коммуны, что Жора де Мижлок в течение года станет модельным селом в Республике Молдова. За это лично поручился и лидер Партии ШОР, примар Оргеева Илан Шор.

Выполнение основных пунктов предвыборной программы Марины Таубер начнется в ближайшие дни, сообщает point.md