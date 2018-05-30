Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, набравшая более 60-ти процентов на досрочных выборах в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района, сегодня получила удостоверение примара и официально вступила в должность.
Результаты выборов в коммуне Жора де Мижлок были оспорены партией PAS, однако как Оргеевский суд, так и Апелляционная палата не обнаружили оснований для отмены итогов голосования. У зданий судов, где рассматривались иски PAS, собирались сотни жителей всех четырех сел коммуны Жора де Мижлок, требовавших немедленно признать результаты выборов и позволить Марине Таубер начать выполнять свою предвыборную программу.
Избирательная платформа Марины Таубер предполагает тотальную модернизацию сельской инфраструктуры - капитальный ремонт дорог, установку систем уличного освещения, открытие социальных магазинов и социальных аптек, инвестиции в экономику Жора де Мижлок. Она гарантировала жителям коммуны, что Жора де Мижлок в течение года станет модельным селом в Республике Молдова. За это лично поручился и лидер Партии ШОР, примар Оргеева Илан Шор.
Выполнение основных пунктов предвыборной программы Марины Таубер начнется в ближайшие дни, сообщает point.md
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Выгодно покупать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Выгодно продавать валюту.
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