Ученые обнаружили скелет погибшего при извержении Везувия

На юге Италии группа археологов во время раскопок на месте древнеримского города Помпеи обнаружила останки человека, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры.

Согласно результату предварительного анализа, скелет принадлежит 35-летнему мужчине. По всей видимости, у жителя Помпей были серьезные проблемы с ногой. На берцовой кости ученые обнаружили следы инфекции, которая, вероятно, мешала ему двигаться.

Как полагают археологи, именно этот факт не позволил ему покинуть город, когда началась катастрофа. В момент извержения мужчина находился на улице. Тело было найдено под толстым слоем пепла и камней в углублении, которое, по одной из версий, было фонтаном.

Как отмечает агентство, за прошедшие века земля просела и засыпала мужчину, поэтому воссоздать его внешний облик с помощью гипса, как обычно это делается, не представляется возможным, сообщает 360tv.

Древнеримский город Помпеи внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Из 20 тысяч жителей города в зданиях и на улицах погибло около двух тысяч человек. Большинство жителей покинули Помпеи до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. По этой причине точное число погибших оценить невозможно.