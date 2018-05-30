Редкий жираф умер по вине посетителя зоопарка в Лиссабоне

Жираф из португальского зоопарка скончался после того, как упал в ров, ограждающий вольер. Животное потянулось к еде, которую ему протягивал посетитель зоосада.

Печальный случай произошел 26 мая. Сотрудница столичного зоопарка Инес Карвальо отметила, что гость попытался покормить зверя прямо рядом с табличкой, на которой было написано, что делать это запрещено, пишет 360tv.

«Животные сыты, так что людям не следует приносить им еду из дома», — добавила женщина.

Полиция уже нашла виновника гибели жирафа.

У скончавшегося животного остался детеныш. По словам работник зоопарка, малышу понадобится помощь стада, чтобы пережить потерю.

Погибший относился к редкому ангольских жирафов. На Земле осталось всего около 13 тысяч таких особей. Порядка двадцати тысяч из них обитают в зоопарках по всему миру.