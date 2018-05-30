Анжела Пономарева станет послом Республики Молдова в Великобритании

Комиссия по внешней политике и европейской интеграции рассмотрела и одобрила на сегодняшнем заседании, 30 мая, кандидатуру Анжелы Пономаревой на должность посла Республики Молдова в Великобритании и Северной Ирландии.

Чрезвычайные и полномочные послы, постоянные представители, посланники и поверенные в делах (постоянные) – главы дипломатических представительств назначаются и отзываются с должности президентом Республики Молдова по предложению Правительства.

Предложения относительно назначения на эти должности вносятся в Правительство министром иностранных дел и европейской интеграции с осуществлением консультаций с Комиссией Парламента по внешней политике и европейской интеграции.

Предложения относительно отзыва с этих должностей вносятся в Правительство министром иностранных дел и европейской интеграции.