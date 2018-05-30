Журналист Аркадий Бабченко: "Я пока еще живой. Не дождутся"

Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого стало известно накануне, жив. Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке убийства. Сам журналист выступил перед журналистами.

Убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы, заявил на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак, сообщает BBC.com.

Накануне украинская полиция сообщила, что на журналиста было совершенно покушение в его квартире в Киеве и что он умер в машине "скорой помощи".

Бабченко появился перед журналистами на брифинге в СБУ, который показывал в прямом эфире телеканал "112 Украина".

По его словам, дело расследовалось два месяца. Ему сообщили об этом месяц назад, сказав, что "на него есть заказ".

Ему показали документы, в том числе фотографию, которая есть только в его паспорте. "Добыть эту фотографию могли только спецслужбы и только в паспортном столе", - сказал журналист. Он выдвинул версию о причастности к этому российских спецслужб.

Бабченко согласился принять участие в операции украинских спецслужб, которая предполагала сообщение о его убийстве.

"Я пока еще живой. Не дождутся", - закончил свое выступление российский журналист.