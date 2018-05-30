В Молдове растёт число заболевших корью

В Молдове растет заболеваемость корью. С начала весны в стране зарегистрировали 21 случай. Большинство заболевших - дети, не получившие прививку.

Больше всего случаев кори - 13 - отмечено в Кишиневе. Накануне в больницу с таким диагнозом положили троих детей из одной семьи.



"У всех температура, насморк, кашель, воспаление слизистой оболочки глаз", - сказала инфекционист Диана Влад.



Дети, предположительно, заразились от родственника, недавно переболевшего корью. До этого мужчина побывал на Украине. Врачи подчеркивают: самый эффективный способ профилактики болезни - вакцинация.



В Украине за последнюю неделю корью заболели 1300 человек. С начала года было зарегистрировано больше 18-ти тысяч случаев, от осложнений скончались девять человек. В Румынии ситуация тоже близка к эпидемической - 14 тысяч случаев заболевания и 55 летальных исходов.





