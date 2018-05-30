В Молдове с начала года полиция выдала 1271 ограничительное предписание

1271 ограничительное предписание выдали в Молдове за первые четыре месяца этого года. В полиции говорят, что число это растет.

"Сотрудники полиции прошли инструктаж по определению ситуации риска. Практически во всех случаях, когда было заявлено о семейном насилии, были выданы такие предписания", - сказал глава управления общественного порядка ГИП Марин Максиан.



В одном из недавних случаев к членам семьи запретили приближаться 52-летнему мужчине из Страшенского района. Он в очередной раз напился и напал на мать.



В 2014 агрессора приговорили к трем годам тюрьмы условно за семейное насилие. Ситуацию приговор не изменил.



Право выдавать ограничительные предписания сотрудники полиции получили в марте прошлого года. С тех пор было почти три с половиной тысячи таких случаев. В 430-ти предписания нарушили, и агрессоров оштрафовали или взяли под стражу.









