ОБСЕ намерено финансировать открытие офисов в Рыбнице и Тирасполе

ОБСЕ намерено финансировать открытие двух офисов в Приднестровье. Они начнут работу с 1 сентября этого года и будут заниматься выдачей нейтральных регистрационных автомобильных номеров. Вопрос обсудили в рамках очередного раунда переговоров в формате 5+2, который прошёл в Риме. Посредники и наблюдатели также отметили результаты, достигнутые Кишинёвом и Тирасполем в урегулировании приднестровского конфликта и поздравили стороны с успехами, которые удалось достичь в апреле этого года.

"Наконец, обе стороны пришли к компромиссу. Это может быть очень важно, как для жителей Кишинева, так и для жителей Тирасполя. Италия уже заявила о намерении внести финансовый вклад в открытие этих офисов. Мы намерены ускорить процедуры для реализации этого соглашения", - сказал спецпредставитель итальянского председательства ОБСЕ Франко Фраттини.



Власти Кишинёва и Тирасполя тоже заявили о готовности внедрить подписанные соглашения в ближайшее время.



Подписанный в Риме протокол предусматривает конкретные сроки и механизмы выполнения намеченных приоритетов и накопившихся задолженностей. На переговорах также подтвердили, что с первого августа владельцы земель в Дубоссарском районе смогут пользоваться своими участками. Последний раунд переговоров в формате 5+2 прошел в ноябре 2017 года.







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