Неизвестные расстреляли машину столичного адвоката. Инцидент произошёл на стоянке во дворе многоэтажного дома. Женщина обнаружила, что автомобиль поврежден, собираясь утром на работу.
По её словам, злоумышленники стреляли из пневматического оружия. Повреждены два левых боковых стекла. Из машины ничего не пропало. Ведется следствие. Злоумышленникам грозит штраф.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Выгодно покупать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Выгодно продавать валюту.
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