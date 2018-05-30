Аркадий Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства

Журналист Аркадий Бабченко на пресс-конференции в СБУ принес извинения своей жене, которая до последнего не знала, что его смерть была инсценировкой

-"Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад", - сказал Бабченко на брифинге с участием главы СБУ Василя Грицака.

Бабченко также сообщил, что человек, который готовил его убийство, находится под стражей, пишет РБК.



Как сообщалось ранее, друг семьи Бабченко Леонид Власюк, жена журналиста первой обнаружила его на пороге квартиры, залитого кровью. Сообщалось, что он якобы скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.



