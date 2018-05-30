В Комрате откроют вторую фабрику по производству автомобильных кабелей

До конца текущего года в Комрате откроют вторую фабрику японской компании "Fujikura" по производству автомобильных кабелей. На работу привлекут примерно двуе тысячи человек. Предприятие станет резидентом промышленного парка. На стройку с проверкой приехал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Директор Fujikura в Молдове поблагодарил правительство за оказанную поддержку.



Кирилл Габурич посетил также фабрику, открытую в Комрате в январе.



Работники фабрики говорят, что довольны условиями и рады возможности устроится на работу на родине. На фабрике работают 500 человек.



Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич подчеркнул, что Молдова добилась заметных результатов в производстве автозапчастей. Свои филиалы в республике открыли свыше 20 профильных зарубежных компаний.



По данным статистики, в прошлом году производство кабелей увеличилось более чем на 40%, примерно на столько же вырос и экспорт. Доля этой отрасли в молдавской экономике составляет 18%.

