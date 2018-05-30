В Кишинёве выросло число острых кишечных заболеваний

В жаркий период увеличивается риск заболевания ротовирусом. По данным столичного центра общественного здоровья, только в Кишиневе с начала мая было зарегистрировано 190 случаев этой болезни, что на 20 больше, чем в тот же период прошлого года.

Людмила Ротару говорит, что ее сыну резко стало плохо. Его госпитализировали в Муниципальную клиническую больницу инфекционных заболеваний .



В этой больнице с таким же диагнозом находятся еще 35 детей.



Врачи рекомендуют при первых же симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать распространения инфекции.



В прошлом году в республике было зарегистрировано свыше 12 тысяч случаев острых кишечных инфекций.







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