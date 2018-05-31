В школах и лицеях Молдовы прозвинел последний звонок

Учащиеся отмечают завершение учебного года. Последний звонок прозвенит сегодня для более 335 тысяч школьников. Свыше 33 тысяч закончили начальные классы.

А для 10 тысяч лицеистов школьный звонок прозвенит в последний раз. В июне они сдадут экзамены на степень бакалавра. В этом году они стартуют пятого июня.

Всего на сдачу экзаменов записались свыше 18 тысяч кандидатов, в том числе учащиеся колледжей и задолжники с прошлых лет.