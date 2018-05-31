Зоны отдыха в Вадул-луй-Водэ готовятся к летнему сезону

Пляжный сезон в самом разгаре. Граждане пользуются хорошей погодой и отдыхают на берегу рек. Многолюдно и в Вадул-луй-Водэ.

Местные власти говорят, что основательно подготовились к летнему сезону.



Были отремонтировали дороги, душевые кабинки и раздевалки, подключили водопровод.



Тем не менее, некоторые отдыхающие говорят, что не заметили особых изменений.



Последние приготовления идут и в детских лагерях: отремонтировали жилые помещения, построили бассейн для малышей.

Ежегодно на обустройство зон отдыха в Вадул-луй-Водэ выделяют два миллиона леев.





