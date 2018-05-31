В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда, два человека ранены

В Германии в городе Фленсбург мужчина в поезде напал на пассажиров. Два человека ранены.

Полиция ждала мужчину с ножом, когда поезд прибыл на станцию Фленсбург. Там пострадал еще один полицейский. Вторая сотрудница полиции выстрелила в нападающего, он скончался.

Причиной нападения с ножом на пассажира стал конфликт, пишет Корреспондент.