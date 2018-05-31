В американском штате Флорида подъёмный кран упал на два жилых дома в Лаудерхилле. В результате этого инцидента два человека получили травмы, сообщает в "Твиттере" служба пожарной охраны города.
Отмечается, что кран применялся для строительства линий электропередачи. При падении он серьёзно повредил один дом, пробив крышу.
Пока не уточняется, каким образом кран рухнул на жилые дома. Спасатели обследуют место падения, чтобы удостовериться, что обошлось без человеческих жертв.
CRANE COLLAPSE: Aerial footage shows a crane collapse in Lauderhill, Florida, with the construction equipment toppling over, taking out power lines and smashing into the roof of a home; two people were taken to the hospital for treatment. https://t.co/JYSLZC26hY pic.twitter.com/eEQcvMlHbS— World News Tonight (@ABCWorldNews) May 30, 2018
Комментарии
- В Бухаресте массово протестуют против отставки главы НДБК Лауры Ковеши
- Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
- Дональд Трамп и Ким Кардашьян обсудили тюремную реформу
- В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда, два человека ранены
- Аркадий Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства
- В США на складе сервиса доставки UPS прогремел взрыв
- В Киеве задержали предполагаемого организатора убийства Бабченко
- Журналист Аркадий Бабченко: "Я пока еще живой. Не дождутся"
- Делегация из США прибыла в Пекин для торгово-экономических консультаций
- В Нижнем Новгороде сильным ветром перевернуло "Газель"
- Назван список лучших сериалов 2018 года
- Почти 3500 человек в прошлом году прошли медикаментозное лечение от курения
- Заплатки для сердца: в Японии разрешили лечить инфаркт стволовыми клетками
- Один из столичных паспортных столов летом будет работать по продленномму графику
- Дирижер из Вены приехал на фестиваль классической музыки в Молдове на мотоцикле
- Китаец подарил возлюбленной гигантский букет из денег, нарушив закон
- Журналист Аркадий Бабченко: "Я пока еще живой. Не дождутся"
- В Комрате откроют вторую фабрику по производству автомобильных кабелей
- Аркадий Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства
- Молдова заняла первое место в Европе по количеству потребления алкоголя
- Внутрипартийные кланы, интриги и разочарование - члены "Нашей партии" покидают её
- Сильвия Раду: "Выиграл или проиграл - продолжай действовать!"
- В Бельцах открыли текстильную фабрику на 700 рабочих мест
- Жители Бельц жалуются на некачественный ремонт дорог
- Мать мальчиков, утонувших в Оргеевском районе, поговорила с журналистами
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei