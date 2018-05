Отмечается, что кран применялся для строительства линий электропередачи. При падении он серьёзно повредил один дом, пробив крышу.

Пока не уточняется, каким образом кран рухнул на жилые дома. Спасатели обследуют место падения, чтобы удостовериться, что обошлось без человеческих жертв.

CRANE COLLAPSE: Aerial footage shows a crane collapse in Lauderhill, Florida, with the construction equipment toppling over, taking out power lines and smashing into the roof of a home; two people were taken to the hospital for treatment. https://t.co/JYSLZC26hY pic.twitter.com/eEQcvMlHbS