Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время официального визита в Пхеньяне. Министр иностранных дел России завершил рабочую поездку беседой с председателем Северной Кореи.

Отмечается, что Лавров стал первым россиянином, которого принял нынешний глава КНДР. Добавим, что темы, звучавшие на встрече, пока не известны.

Ранее министр иностранных дел РФ провёл переговоры с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Они обсудили кризис вокруг Корейского полуострова.