Дирижер из Вены приехал на фестиваль классической музыки в Молдове на мотоцикле

Дирижер из Вены, который примет участие в фестивале классической музыки "DescOPERĂ", приехал в Молдову на мотоцикле. Фридрих Пфайффер преодолел почти полторы тысячи километров. Дорога заняла 17 часов. На въезде в Кишинёв его встречали байкеры.

Австрийский дирижер уже в пятый раз посещает Молдову, но впервые он путешествует на мотоцикле.



Фестиваль "DescOPERĂ" пройдет с 15 по 17 июня в заповеднике Орхеюл Векь.



В течение трех дней под открытым небом будет звучать музыка Карла Орфа, Джузеппе Верди и несравненного Иоганна Штрауса.







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