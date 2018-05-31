Один из столичных паспортных столов летом будет работать по продленномму графику

Служба выдачи документов удостоверяющих личность в столичном секторе Центр будет работать с 4 июня до 24 августа с 07.00 часов утра.

По данным Агентства публичных услуг, поправка была внесена на основании приказа директора предприятия Серджиу Раилян, для эффективного управления большим количеством запросов на выдачу документов, удостоверяющих личность в течение лета. Таким образом, сотрудники Службы выдачи документов удостоверяющих личность Центр будут обслуживать граждан с понедельника по пятницу с 07.00 до 17.00, без обеденного перерыва, а в выходные дни – с 09.00 до 13.00.

В то же время, чтобы обеспечить граждан Кишинева, имеющих право голоса, документами удостоверяющими личность для участи во втором туре выборов, 3 июня, сотрудники Службы выдачи документов удостоверяющих личность будут работать с 07.00 до 21.00, передает Молдпрес.

Также, в период 29 мая-3 июня включительно, граждане смогут запросить освобождение временного удостоверения личности, которое будет осуществляться бесплатно, в соответствии с территориальным принципом. Те, кто подал заявку на выдачу удостоверения личности с 18 по 31 мая включительно, могут забрать документ, независимо от срока предоставления запрашиваемой услуги и уплаченному тарифу.

В то же время, граждане, зарегистрированные по месту жительства или по месту нахождения в секторе Буюканы, будут обслуживаться в Службе выдачи документов, удостоверяющих личность столичного Многофункционального центра 1, расположенного по ул. Михай Витязул, который работает в режиме тестирования.

Кроме того, Агентство публичных услуг сообщило, что пятница, 1 июня является выходным днем для сотрудников учреждения. Исключение – для территориальных подразделений Департамента идентификации, регистрации транспортных средств и квалификации водителей в Кишиневе, Бельцах, Оргееве и Единцах.

Сотрудники, работающие с понедельника по пятницу, этот день будут отрабатывать 23 июня, а работающие со вторника по субботу – 25 июня.