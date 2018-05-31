В Японии учёным официально разрешили использовать стволовые клетки для лечения последствий инфаркта. Предполагается, что такие "заплатки" из стволовых клеток будут способствовать регенерации повреждённой сердечной мышцы.
Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки получают из дифференцированных клеток различных тканей. После они переходят в такое состояние, при котором могут трансформироваться в различные типы клеток. Например, кардиомиоциты — клетки сердечной мышцы. Из них позже будут выращиваться небольшие "заплатки".
Отмечается, что во время операции на сердце эти слои будут накладываться на повреждённые, например в результате инфаркта, участки мышцы. Такие клетки не будут интегрироваться в ткань, но будут выделять ростовые факторы, способствующие регенерации миокарда, пишет life.ru.
Технологию допустят к коммерческому использованию только в случае успешного прохождения двухэтапных испытаний. Пока же врачи её раскритиковали, так как лечение стволовыми клетками может привести "к увеличению ненужных и потенциально опасных операций на сердце".
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