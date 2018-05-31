Почти 3500 человек в прошлом году прошли медикаментозное лечение от курения

В 2017 году Республиканский наркологический диспансер провел медикаментозное лечение 3491 зависимого от табакокурения человека, а еще 31 716 получили консультации врачей, как отказаться от курения. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты по случаю прошедшего Всемирного дня борьбы с табаком.

Согласно, представленным руководством Минздрава данным, в прошлом году более 156 000 граждан страны получили консультации семейных врачей по борьбе с курением, передает Молдпрес.

В связи с курением и воздействием табачного дыма в Республике Молдова увеличивается количество таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, цереброваскулярные, рак легких, хроническая обструктивная болезнь дыхательных путей. Заболеваемость раком в стране за последние 10 лет увеличилась в 1,4 раза.

В этой связи с 28 по 31 мая во всех республиканских, муниципальных и районных медучреждениях организуются консультации пациентов, общественные и индивидуальные обсуждения, чтобы информировать и сообщать о рисках курения для здоровья сердца и важность отказа от курения.

Чтобы попросить о помощи в отказе от курения, граждане могут позвонить в зеленую линию по телефону 080010001, а если право на свободную от курения среду в общественных местах нарушено – по телефону 080012300. Все звонки бесплатны.